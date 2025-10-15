В Ульяновске начальника уголовного розыска подозревают в превышении полномочий

Его фамилия не уточняется

УЛЬЯНОВСК, 15 октября. /ТАСС/. Задержанный во вторник начальник уголовного розыска управления МВД России по Ульяновской области Сергей Дикамов, по предварительной информации, подозревается в превышении полномочий и в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, должностное лицо подозревается в превышении полномочий и в коррупционном преступлении", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления МВД России по Ульяновской области сообщили журналистам, что были выявлены факты противоправных действий должностного лица, фамилия которого не уточняется. "По предварительной информации, задержанное должностное лицо в 2023 и 2024 годах, будучи на тот момент руководителем одного из территориальных отделов внутренних дел города Ульяновска, совершило ряд противоправных действий", - отметили в пресс-службе.

Руководство УМВД России по Ульяновской области по данному факту назначило служебную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

14 октября в правоохранительных органах ТАСС сообщили о задержании начальника уголовного розыска, должность которого на данный момент занимает полковник полиции Сергей Дикамов. Собеседник агентства уточнял, что он доставлен в региональный СК по подозрению в коррупционном преступлении.