Задержание в Сочи вербовщика в террористы показали на видео

Мужчину задержали в аэропорту
07:53
Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС
© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

ТАСС, 15 октября. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео задержания в Сочи мужчины, которого подозревают в вербовке россиян в террористическую организацию.

На кадрах виден момент задержания жителя Туапсе в Международном аэропорту Сочи.

Фигуранта арестовали. Заведено уголовное дело по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ. 

