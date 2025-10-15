Суд Москвы продлил арест чемпиону мира по тхэквондо Четинбагу

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы продлил арест обвиняемому в особо крупном мошенничестве чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Четинбагу до 14 декабря 2025 года", - сказали в Зюзинском суде столицы.

Четинбаг был арестован по делу о мошенничестве в составе преступной группы, в которую также входили несколько бывших полицейских. По версии следствия, преступная группа была создана не позднее февраля 2025 года. Ее организатор привлек своих знакомых, в том числе Четинбага и оперуполномоченных одного из отделов полиции.

Организатор находил граждан, которые занимаются криптовалютой и имеют денежные средства в крупном размере. После этого Четинбаг, пользуясь тем, что он был хорошо с ними знаком, назначал им встречи, проверял обстановку и сообщал информацию другим участникам о месте их нахождения. В это время соучастники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, предъявляли служебные удостоверения, угрожали проведением оперативных мероприятий, доставлением в отдел полиции и задержанием за якобы совершенные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности. Далее злоумышленники вымогали деньги и под давлением изымали у потерпевших мобильные телефоны, проверяли их банковские счета на биржах и требовали немедленного перевода цифровых активов в обмен на свободу. Этими противоправными действиями жителям Москвы причинен материальный ущерб на сумму свыше 4 млн рублей.