Имущество экс-замглавы МО Попова арестовали на сумму свыше 100 млн рублей

СК завершил расследование дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ

Павел Попов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Имущество бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова на сумму свыше 100 млн рублей арестовано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В ходе осмотра жилища Попова военными следователями изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы. С целью обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей", - сказали в СК. Там добавили, что следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

​​​​Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации Павла Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в период с 2022 по 2024 год Попов, заместитель начальника главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке "Патриот" и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств. В результате этого преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

Также, по данным следствия, в 2014-2024 годах Попов получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятку на общую сумму более 45 млн рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Кроме того, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей.

Ранее суд приговорил Ахмедова к пяти годам колонии, Шестерова - к шести.