В Эквадоре при взрыве автомобиля погибли два человека

Власти назвали произошедшее терактом

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 30 пострадали в результате взрыва автомобиля в деловом районе города Гуаякиль в Эквадоре. Власти региона назвали произошедшее террористическим актом, сообщает газета El Confidencial.

"Потенциальный организатор взрыва был пойман с поличным на месте преступления, но прокуратура не предъявила обвинений. Существует террористическая группа с четкой целью и с определенной иерархией, конкретными ролями. Одни закладывают бомбы, а другие вытаскивают их из тюрьмы в случае поимки", - написал мэр Гуаякиля Ахиллес Энрикес в X.

Со своей стороны глава МВД страны Джон Реймберг Овьедо отметил, что правоохранители обнаружили не менее четырех неразорвавшихся взрывных устройств на месте происшествия. "Имеются два транспортных средства, одно из которых взорвалось, а во втором находилось некоторое количество взрывчатки, которая не сдетонировала и была немедленно обезврежена", - отметил министр в X.

По данным El Confidencial, взрыв произошел около 18:30 по местному времени (2:30 мск) в западной части Гуаякиля.