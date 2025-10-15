На бывшего начальника ИК-2 Владимирской области завели новое дело о взятке

Против взяткодателя также завели дело

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 15 октября. /ТАСС/. Новое дело о получении взятки на сумму 1,2 млн рублей возбуждено в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2 Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В отношении бывшего начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области возбуждено новое уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденный ИК №2 передал взятку на тот момент начальнику исправительного учреждения в сумме 1,2 млн рублей, чтобы его оставили в этой колонии до момента ее планируемого расформирования. Посредниками в передаче взятки выступили другой осужденный, у которого с руководством колонии сложились доверительные отношения, а также знакомый начальника ИК, который 3 марта 2025 года получил денежные средства в городе Покрове и в тот же день в деревне Вяткино Судогодского района передал их фигуранту.

Уголовное дело соединено в одно производство с другим уголовным делом, о котором сообщалось ранее, - о получении фигурантом и его бывшим заместителем взяток от осужденных за получение поощрений и положительных характеристик в целях дальнейшего условно-досрочного освобождения. Бывший начальник исправительного учреждения по ходатайству следователя СК продолжает оставаться под стражей. "По делу наложен арест на имущество одного из фигурантов стоимостью почти 2 млн рублей", - сообщили в ведомстве, добавив, что по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех юридически значимых обстоятельств и лиц, причастных ко взяточничеству в исправительном учреждении.

В пресс-службе пояснили, что в отношении бывшего начальника ИК-2 УФСИН России по Владимирской области возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателя по ч. 5 ст. 291 УК РФ и двух посредников в передаче взятки по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.