В Югре ОПГ легализовала пребывание в РФ более 330 мигрантов

Обвиняемые организовали работу языкового центра, где проводили фиктивные экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 октября. /ТАСС/. Силовики пресекли деятельность в Ханты-Мансийске банды, которая легализовала нахождение в России более 330 иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Югре.

"Пресечена деятельность преступного сообщества в Ханты-Мансийске, обеспечивавшего незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ. Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции, в нем фигурируют 10 лиц, четверо из которых являются уроженцами иностранного государства. <…> Фигуранты обеспечивали подготовку и предоставление в уполномоченные государственные органы документов, содержащих недостоверные сведения о трудоустройстве и месте пребывания иностранных граждан, что способствовало фиктивной постановке на учет по месту пребывания свыше 330 иностранцев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, организации незаконной миграции, коммерческом подкупе и в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ.

По версии следствия, житель Ханты-Мансийска вместе с женой создал преступное сообщество, которое с 2022 по 2024 год помогало за деньги мигрантам легализоваться в России. Также обвиняемые организовали работу языкового центра, где проводили фиктивные экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, а также обеспечивали выдачу мигрантам сертификатов, необходимых для получения патентов, разрешающих пребывание в России для работы. Кроме того, фигуранты передали деньги руководителю коммерческой медицинской организации за помощь в оформлении и выдаче документов ряду натурализованных граждан России без фактического проведения их медобследования.

В отношении мигрантов принимаются меры по аннулированию фиктивных регистраций по месту пребывания на территории РФ, а также аннулированию полученных патентов и сертификатов о знании русского языка, добавили в СУ СК РФ по Югре.