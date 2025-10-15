Жителя Белгорода осудили за участие в деятельности террористической организации

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Житель Белгорода, участвовавший в деятельности запрещенной в РФ украинской организации "Легион Свобода России", приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

"Приговором суда фигурант признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ. Жителю Белгорода назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям установлено, что в декабре 2023 года мужчина в Telegram по приглашению представителя украинской организации "Легион Свобода России" вступил в нее, отправив свои паспортные данные и анкету. Со своего аккаунта в мессенджере он оставлял сообщения в поддержку участников организации и призывал к смене действующей власти насильственными методами.

В пресс-службе добавили, что белгородца также лишили права администрировать сайты на четыре года и назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.