ТАСС: рейс из Уфы вынужденно сел в Минводах из-за больного пассажира

Его забрали медики скорой помощи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполняющий рейс Уфа - Шарм-эш-Шейх, совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Рейс Уфа - Шарм-эш-Шейх совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах из-за ухудшения здоровья пассажира", - сказал собеседник агентства.

Больного пассажира забрали медики скорой помощи.

Борт вылетел в аэропорт назначения. Планируется, что он прибудет туда примерно через полтора часа.