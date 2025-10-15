Кара-Мурзу заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ

Его так же обвиняют в участии в экстремистской организации

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал политика Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по обвинению в фейках о ВС РФ и участии в экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении обвиняемого Кара-Мурзы", - сказали в суде.

Кара-Мурзе заочно предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) УК РФ.

Следствие ранее направило ходатайство об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу по обвинению по делу.

МВД РФ объявило в розыск политика, освобожденного из колонии летом 2024 года в рамках обмена с Западом. Президент РФ Владимир Путин 1 августа 2024 года подписал указы о помиловании осужденных россиян и иностранных граждан, которые участвовали в обмене заключенными. Среди них был Владимир Кара-Мурза. Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

Мосгорсуд в апреле 2023 года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Он был признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3, ч. 1 ст. 284.1 (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ), ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Первый апелляционный суд признал приговор законным и обоснованным. Вину подсудимый ни по одному из пунктов обвинения не признал.