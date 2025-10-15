В Уфе в ДТП с участием 12 автомобилей погибли два человека

Еще шесть пострадали

Редакция сайта ТАСС

УФА, 15 октября. /ТАСС/. В Уфе два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате массового ДТП с участием 12 автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

"В ДТП на улице Новоженова пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте. Троих пациентов доставили в городскую больницу №21. Двое госпитализированы в травматологическое отделение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Один пациент в тяжелом состоянии в реанимации", - написал министр.

ДТП произошло утром на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе.