Jakarta Globe: в Индонезии при взрыве танкера на верфи погибли 10 человек

По информации газеты, происшествие произошло на борту судна Federal II при проведении ремонтных работ

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 рабочих погибли, 18 получили ранения в результате взрыва танкера, находящегося на судоремонтном заводе в индонезийском городе Батам (провинция Архипелаг Риау). Об этом сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на местную полицию.

По данным ведомства, взрыв произошел на борту судна Federal II, на котором проводились ремонтные работы. На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб, которые боролись с огнем и извлекали пострадавших и тела погибших из обгоревших помещений танкера. Все раненые госпитализированы. Правоохранительные органы пока не установили причину происшествия, указывает издание.

Газета отмечает, что это уже второй инцидент, повлекший жертвы, с участием танкера Federal II на этом судоремонтном заводе в 2025 году. В конце июня в результате взрыва на том же судне погибли пять рабочих.