Белоруссия выдала России участника похищения главы предприятия в Петербурге

Его задержали в Могилеве 1 июля

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии передала российским коллегам гражданина РФ, который находился в розыске по делу о похищении руководителя одного из предприятий Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Выданному лицу инкриминировано участие в составе организованной группы в похищении руководителя одного из крупных предприятий города Санкт-Петербурга, совершенном из корыстных побуждений с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего", - говорится в тексте.

По данным белорусской Генпрокуратуры, обвиняемый с 2017 года скрывался от правосудия и находился в межгосударственном розыске. 1 июля 2025 года он был задержан в Могилеве сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии.