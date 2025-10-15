Материалы дела редактора Ura.ru поступили в суд

Речь идет об уголовном деле против Дениса Аллаярова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Уголовное дело редактора свердловской редакции Ura.ru Дениса Аллаярова поступило в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Уголовное дело в отношении редактора Ura.ru Дениса Аллаярова поступило для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

В начале июня правоохранители задержали трех сотрудников Ura.ru и провели обыски в редакции издания в Екатеринбурге. Позднее в отношении Аллаярова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, причиной для оперативных действий могло стать задержание в 2025 году бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова, который, как предполагается, передавал изданию служебные сведения из ежедневной сводки за денежное вознаграждение. Карпов находится под домашним арестом до 4 ноября.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что материалы уголовного дела Карпова также направлены в Верх-Исетский районный суд.