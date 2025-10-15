Жителя Брянской области осудили на 12 лет по делу о госизмене

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима

БРЯНСК, 15 октября. /ТАСС/. Брянский областной суд приговорил 35-летнего жителя города Клинцы Брянской области к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Брянский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя г. Клинцы. <...> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении. Мужчина признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области, установлено, что продавец-консультант из Клинцов, являясь противником проведения специальной военной операции, договорился с представителем ГУР МО Украины о передаче украинской стороне сведений о Вооруженных силах РФ, а также склонении российских военнослужащих к сдаче в плен. Отмечено, что фигурант дела попросил у жительницы Клинцов данные об отправляющемся в зону СВО мужчине и сообщил, что организует его переход на сторону Украины путем сдачи в плен. "Женщина обратилась в органы безопасности, в результате чего фигурант дела, выполняя задание ГУР, передал украинской стороне легенду о военнослужащем, будучи уверенным, что передает достоверную информацию", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что мужчина признал вину полностью. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области.