Жительница Вологды отдала мошенникам 6 кг золотых украшений ценой 36 млн рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Жительница Вологды передала мошенникам через курьера шесть килограммов ювелирных изделий, которые оцениваются в 36 млн рублей, а также перевела на сторонний счет 225 тысяч рублей. Коллекцию она собирала более 20 лет и хранила в банке, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

"В УМВД обратилась женщина 1956 года рождения. Она рассказала оперативникам, что под влиянием неизвестных перевела на сторонний счет 225 тысяч рублей и отдала курьеру 6 килограммов золотых украшений", - говорится в сообщении.

Как выяснилось во время допроса, многоуровневый обман начался с кода подтверждения замены домофона. Около 10 часов женщине позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что планируется замена домофона в подъезде, уточнил количество необходимых ключей и назвал временный код замка для входа в подъезд. В ходе разговора попросил сообщить код из смс-сообщения, чтобы подтвердить согласие на установку. Пенсионерка выполнила просьбу.

После первого разговора сразу поступил новый звонок. На этот раз неизвестная сообщила жительнице, что та стала жертвой мошенника, якобы зафиксирован вход в ее личный кабинет портала госуслуг с нового устройства, скачаны реквизиты паспорта, справка 2-НДФЛ, сгенерирован сертификат электронной подписи и прикреплена доверенность на мужчину 1986 года рождения, а во избежание проблем нужно связаться с техническим специалистом.

Следующие звонки поступили уже в мессенджере. Звонившие под видом правоохранителей убедили женщину, что ее данные использованы в различных операциях, поэтому по всем признакам она может быть причастна к финансированию запрещенных организаций. Чтобы этого избежать, необходимо якобы провести инкассацию денежных средств. Пенсионерка установила приложение на телефон и перевела 225 тыс. рублей.

Узнав, что жительница хранит в банке 6 кг ювелирных изделий, мошенники подключили к работе курьера. Он пришел к дому около полуночи и забрал два пакета украшений. Все это время и в следующий день, с 10 по 14 октября, женщину держали на связи и не давали отключать телефон, только благодаря приходу сына она прекратила разговор, а затем обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Женщина пояснила, что собирала украшения около 20 лет, общий ущерб оценен в 36,5 млн рублей.