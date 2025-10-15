В КБР тренер получил условный срок по делу о гибели девочки в спортшколе

Осужденный без ведома руководства школы организовал на футбольном поле одновременную тренировку по трем видам спорта

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. Тренер одной из спортивных школ в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) приговорен к трем годам условно после гибели девочки во время тренировки по легкой атлетике, когда ребенку в голову попало копье. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по КБР.

"Установлено, что осужденный без ведома руководства школы организовал на футбольном поле одновременную тренировку по трем видам спорта. Расставив участников тренировки с нарушениями правил безопасности, он отвлекся на других воспитанников и не заметил, что другой ребенок метнул копье, которым попал в голову воспитаннице школы, стоявшей напротив", - пояснили в ведомстве.

Трагедия произошла в станице Приближной Прохладненского района 3 мая. От полученных травм девочка позже умерла в больнице.

Суд признал тренера виновным по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.