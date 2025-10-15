На Камчатке арестовали военнослужащего, бросившего гранату в сослуживцев

Мужчину взяли под стражу на два месяца

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 октября. /ТАСС/. Суд в Камчатском крае заключил под стражу на два месяца военнослужащего, который бросил боевую гранату и выстрелил из автомата в троих сослуживцев. Двое из них погибли, сообщается на сайте 35-го военного гарнизонного суда.

"Подозреваемый, находясь в пункте временной дислокации одной из воинских частей, по надуманным основаниям бросил в троих сослуживцев боевую гаранту, после чего произвел из имевшегося у него автомата выстрелы в их сторону, в результате таких действий двое потерпевших скончались на месте, а один получил огнестрельные ранения нижних конечностей, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью человека", - говорится в сообщении суда.

После военнослужащий скрылся с места происшествия с оружием. В этот же день его обнаружили сотрудники военной полиции. Во время задержания военный выстрелил в полицейского, который ранил его ответным огнем. Подозреваемого задержали.

"В связи с изложенным суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - уточнили в суде.