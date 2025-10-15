В Курской области полицейский ранен при атаке дрона ВСУ

Пострадавшего доставили в областную больницу

КУРСК, 15 октября. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины атаковал слободу Белую Беловского района Курской области, ранение получил сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сегодня вражеский дрон атаковал слободу Белую Беловского района. Пострадал 29-летний сотрудник полиции. У него ранение правой стопы", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что полицейский доставлен в Курскую областную больницу, медики оказали сотруднику всю необходимую помощь.