В Волгограде продлили арест обвиняемому в убийстве судьи

Он останется под стражей до 14 ноября

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Центральный суд Волгограда продлил на месяц арест обвиняемому в убийстве федерального судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Центральный районный суд Волгограда продлил на месяц до 14 ноября арест жителя Камышина, обвиняемого в убийстве федерального судьи", - сообщили в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксану Черединину сообщалось, что тело судьи с колото-резаными и огнестрельными ранениями было обнаружено 14 августа недалеко от здания Камышинского городского суда. Подозреваемый в убийстве задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Свою вину волгоградец признал в ходе допроса.