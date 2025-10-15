СК Армении завел уголовное дело против задержанного епископа Мкртича

Следствие будет требовать его ареста

Редакция сайта ТАСС

© Александр Патрин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 15 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Армении завел уголовное дело в отношении задержанного главы Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртича, следствие ходатайствует о его аресте. Об этом сообщил журналистам его адвокат Ара Зограбян.

"Епископа Мкртича обвиняют в воспрепятствовании или принуждении к участию в законных собраниях, а также в незаконном влиянии на результаты выборов. Разумеется, это часть антицерковной кампании, следствие будет требовать его ареста", - отметил адвокат, добавив, что епископ вину не признает и к аресту готов.

Утром 15 октября сотрудники СК Армении и Службы национальной безопасности задержали предстоятеля Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртича (Айк Прошян) и священников той же епархии.

Аресты, начавшиеся рано утром сегодня, были вызваны заявлением священника той же епархии, сделанным им по Общественному телевидению около двух месяцев назад, о том, что его якобы принуждали участвовать в оппозиционных митингах в 2021 году. Однако оппозиция и общественные круги уже заявили, что происходящее является частью кампании, которую премьер-министр Никол Пашинян развернул против Армянской апостольской церкви, пытаясь свергнуть Католикоса всех армян Гарегина II.

В Армении арестованы также двое других высокопоставленных священнослужителя: архиепископ Микаел и архиепископ Баграт. Суд признал первого виновным в призывах к насильственному свержению конституционного строя, а второго прокуратура обвиняет в подготовке теракта.