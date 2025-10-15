В Москве расстрелявшего знакомого на парковке приговорили к 11 годам колонии

Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, который расстрелял знакомого на парковке торгового комплекса в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Юго-Восточного административного округа 42-летний мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконные приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему)", - говорится в сообщении.

Установлено, что днем 3 марта на территории автомобильной парковки торгового комплекса осужденный поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта он достал из борсетки пистолет, переделанный самодельным способом из охолощенного, и не менее пяти раз выстрелил в потерпевшего, от чего последний умер.