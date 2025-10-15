Экс-зампрокурора Белгородской области Смирнова арестовали

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова по делу об особо крупной взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Дмитрия Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотр

Днем ранее прокуратура Белгородской области сообщила об увольнении заместителя прокурора области Смирнова. Проверку в отношении него проводили правоохранительные органы при координирующей роли Генпрокуратуры. Результаты стали основанием для уголовного преследования Смирнова.

Дмитрий Смирнов занимал должность всеволожского городского прокурора Ленинградской области с марта 2022 года по сентябрь 2025-го, затем он был назначен заместителем прокурора Белгородской области.

енного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок 1 месяц 26 суток", - сказали в пресс-службе.