Ульяновского министра оштрафовали за нарушения субсидирования авиаперевозок

Министерство транспорта нарушило сроки выплаты субсидий трем авиакомпаниям

УЛЬЯНОВСК, 15 октября. /ТАСС/. Министр транспорта Ульяновской области заплатит штраф за нарушения в сфере субсидирования авиаперевозок. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным официального сайта правительства Ульяновской области, на данный момент должность министра транспорта занимает Евгений Лазарев.

"По материалам транспортной прокуратуры контрольным управлением администрации губернатора Ульяновской области региональный министр транспорта привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ (нарушение условий предоставления субсидий) с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Установлено, что в 2024 и 2025 годах министерство транспорта региона нарушило сроки принятия решений и выплаты трем авиакомпаниям субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением внутренних региональных пассажирских перевозок, на сумму свыше 10 млн рублей. По мнению прокуратуры, такие обстоятельства могли повлиять на регулярность и стоимость пассажирских рейсов из Ульяновска. В настоящее время субсидии выплачены.