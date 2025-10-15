В Архангельской области врача осудили из-за смерти ребенка в больнице

Медик получила 1 год 6 месяцев ограничения свободы

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 октября. /ТАСС/. Котласский городской суд вынес приговор врачу больницы, она осуждена на 1 год 6 месяцев ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности ребенку, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Приговором Котласского городского суда врачу назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев с дополнительным наказанием в виде запрета заниматься медицинской деятельностью на срок два года", - сказали в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что в марте 2023 года врач при наличии оснований не провела роженице кесарево сечение по неотложным показаниям. При завершении родов через естественные родовые пути у плода возникла острая асфиксия, что привело к развитию у новорожденного мальчика органического поражения головного мозга. Была доказана причинно-следственная связь поражения мозга со смертью ребенка в феврале 2024 года в медицинском учреждении Архангельска.