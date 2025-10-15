Суд в Курске оставил в силе решение о взыскании по делу о фортификациях

Решение первой инстанции пытались обжаловать 11 ответчиков

КУРСК, 15 октября. /ТАСС/. Курский областной суд оставил без изменений решение о взыскании более 4,1 млрд рублей в доход государства с экс-руководителей Корпорации развития Курской области и подрядчиков. Решение первой инстанции пытались обжаловать 11 ответчиков, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

19 марта Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры РФ взыскал свыше 4,1 млрд рублей с девяти физических лиц и восьми организаций, в том числе с экс-руководителей корпорации. Генпрокуратура потребовала взыскать средства, ранее выделенные из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области. По оценке надзорного ведомства, эти средства были присвоены при исполнении госконтрактов. Суд удовлетворил требования, а также взыскал солидарно с указанных физических и юридических лиц государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.

"Решение было обжаловано 11 ответчиками путем подачи апелляционных жалоб, дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Курский областной суд не усмотрел оснований для отмены или изменения указанного решения", - говорится в сообщении.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин - бывший помощник экс-руководителя "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина. Им обоим вменили растрату. В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится также гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов.

Экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании "КТК сервис" Андрей Воловиков до своего ареста дал подробные показания по делу, после чего отправился на СВО, заключив контракт с Минобороны. Позже его объявили в розыск, задержали и этапировали в Москву, затем арестовали, обвинив в том, что он пытался скрыться от следствия.

Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.