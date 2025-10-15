В Калининграде экс-полицейского осудили за взятку

Мужчину приговорили к лишению свободы на 8 лет 6 месяцев

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда приговорил бывшего начальника одного из отделов следственной части регионального управления МВД, признанного виновным во взяточничестве в особо крупном размере, к лишению свободы на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщило следственное управление СК России по региону.

"Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника отдела по расследованию организованной преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и долевого строительства следственной части УМВД России по Калининградской области и его соучастников - 38-летней женщины и 44-летнего индивидуального предпринимателя", - говорится в сообщении.

Бывший полицейский признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере), а два других фигуранта - в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Его также лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет и оштрафовали на 16,5 млн рублей. Женщине-посреднику в передаче денег назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима, индивидуальный предприниматель получил 4 года условно, каждый заплатит также штраф в 11 млн рублей.

Установлено, что в производстве отдела, возглавляемого осужденным полицейским, находилось уголовное дело о хищении денежных средств участников долевого строительства в сумме более 50 млн рублей. Полицейский за взятку в размере 5,5 млн рублей пообещал статью о хищении средств дольщиков переквалифицировать на менее тяжкую, а впоследствии прекратить дело в связи с истечением срока давности. В мае 2023 года один из посредников получил первые 500 тыс. рублей взятки, которая предназначалась для полицейского. Передача денег проходила под контролем регионального управления ФСБ России.