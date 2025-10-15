В Дагестане арестовали главу энергокомпании за хищение

Гендиректора "Каспэнергосбыт" подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Генеральный директор энергосбытовой компании "Каспэнергосбыт", подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации решения общего собрания акционеров, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК.

"По ходатайству следователя следственного управления судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под страж", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2025 года подозреваемый, действуя по доверенности от имени участников общества для незаконного захвата управления компанией, провел внеочередное собрание, на котором единолично и единогласно принял решения о прекращении полномочий бывшего гендиректора и назначении себя на эту должность. Затем, заведомо зная об отсутствии у общества действующего договора энергоснабжения с гарантпоставщиком ПАО "Россети Северный Кавказ" и отсутствии права на реализацию электроэнергии своим потребителям, в августе 2025 года продолжил незаконную реализацию электроэнергии потребителям и принимал оплату наличными в кассу.

Отмечается, что весь август за реализованную электроэнергию в кассу энергосбытовой компании от потребителей поступило более 5 млн рублей, которые он похитил и распорядился по своему усмотрению.

В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 185.5 (фальсификация решения общего собрания акционеров общества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

Ранее со ссылкой на данные компании "Россети Северный Кавказ" сообщалось о том, что гендиректор "Каспэнергосбыта" был задержан по подозрению в незаконном получении средств от потребителей, не оплачивая ресурс компании "Россети Северный Кавказ". Следственное управление СК по Дагестану на основании обращения энергокомпании завело уголовное дело.