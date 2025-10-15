В киевском метро второй день наблюдается транспортный коллапс

Станции столичной подземки переполнены людьми, отмечает украинское издание "Фокус"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Второй день подряд в метрополитене Киева наблюдается транспортный коллапс, пишет украинское издание "Фокус".

По его данным, станции столичной подземки переполнены людьми. В то же время в Киеве заработали генераторы из-за аварийных отключений света.

15 октября в Киевской и ряде других областей Украины ввели экстренные отключения света.

14 октября в центре и ряде районов Киева произошел частичный блэкаут. На станциях метро "Крещатик" и "Арсенальная" также не было света, они расположены в центральной части города. Местные СМИ писали, что масштабное обесточивание в городе вызвало проблемы в работе столичного метрополитена - на некоторых станциях было темно, а движение поездов было частично затруднено. Позже Киевская городская государственная администрация сообщила, что частичный блэкаут в столице был вызван проблемой на одном из энергетических объектов города.