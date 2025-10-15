В Брянской области женщина пострадала при атаке БПЛА ВСУ

Мирную жительницу доставили в больницу

БРЯНСК, 15 октября. /ТАСС/. Мирная жительница получила осколочные ранения в результате удара БПЛА ВСУ по движущемуся автомобилю в село Стратива Стародубского муниципального округа Брянской области. Пострадавшей оказали медпомощь в районной больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали с помощью FPV - дронов село Стратива в Стародубском муниципальном округе. ВСУ нанесли варварский удар по движущемуся гражданскому автомобилю. В результате террористической атаки, к сожалению, мирная жительница получила осколочные ранения. Она доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что автомобиль получил значительные повреждения. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.