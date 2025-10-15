Экс-сотрудника СНБ Белого дома обвинили в незаконном хранении секретных документов

Эшли Теллиса задержали 11 октября после того, как сотрудники ФБР провели обыск в его доме в Вирджинии, сообщает газета The Washington Post

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинения в хранении секретных документов Эшли Теллису, который ранее был сотрудником Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и советником Госдепартамента и Пентагона. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Как уточнило издание со ссылкой на представителей ФБР, Теллис, являющийся одним из ведущих в США экспертов по Индии и Южной Азии, не менее четырех раз был замечен, когда ужинал с китайскими должностными лицами. Его задержали 11 октября после того, как сотрудники ФБР провели обыск в его доме в штате Вирджиния и обнаружили там более тысячи страниц документов с грифом "секретно". Некоторые из них касались авиации США.

Теллису предъявлены обвинения в незаконном хранении информации, касающейся национальной безопасности. Если Теллис будет признан виновным, ему может грозить тюремное заключение продолжительностью до 10 лет. Следующие слушания по его делу состоятся 21 октября.

Теллис, который родился в Индии и является натурализованным гражданином США, работал в СНБ Белого дома при администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего. Он также был старшим советником посольства США в Индии и сотрудником аналитического центра, сотрудничавшего с Пентагоном. Теллис имел допуск к секретным данным.

Как уточняется в публикации, сотрудники ФБР проводили расследование в отношении Теллиса в течение многих лет. За последние три года он не менее четырех раз ужинал в Вирджинии с должностными лицами КНР. Они якобы обсуждали отношения между Китаем и Ираном, связи между США и Пакистаном, а также новые технологии, включая искусственный интеллект. В ФБР считают, что на одну из встреч Теллис приехал с конвертом, который потом не забрал с собой. В одном из случаев китайский чиновник передал ему сумку.