Создатель соцсети "Горизонт" Демченко не признал вину в хищении

Гендиректор подрядного ООО "РСВ" Антон Аникин вину признает

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего руководителя центра цифровой трансформации образования ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Ярослава Демченко, которого следствие считает организатором хищения более 38,2 млн рублей, выделенных на создание социальной сети "Горизонт" для учителей. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, Демченко предъявленные ему обвинения отверг, а другой фигурант - бизнесмен Антон Аникин - вину свою полностью признает.

"Вину не признаю", - сказал главный фигурант дела Демченко, отвечая на соответствующий вопрос судьи после оглашения прокурором обвинительного заключения.

"Вину, как и на этапе следствия, признаю в полном объеме", - заявил в свою очередь генеральный директор подрядного ООО "РСВ" Антон Аникин.

Кроме Демченко и Аникина, на скамье подсудимых также находится менеджер ООО "Клевер" Артем Прошко, чья компания выступила в роли одного из подрядчиков в создании цифровой платформы "Горизонт". Вину Прошко не признает.

"Демченко, Аникин и Прошко [действовали] в составе организованной группы с использованием своего служебного положения, согласно ранее разработанному преступному плану в совершении преступления, направленного на хищение бюджетных средств путем обмана в сумме 38 млн 220 тысяч рублей, что является особо крупным размером", - огласила обвинение в начале судебного следствия прокурор.

Как установило следствие, компании "РСВ" и "Клевер" заключили договор с Демченко и взяли на себя обязательства подрядчика при создании платформы "Горизонт". Гендиректор "Клевера" в ходе следственных действий заявил, что соглашением занимался менеджер компании Артем Прошко, а у самой организации даже не было технической возможности создать такую программу. Как следует из оглашенных ранее в суде материалов, на банковский счет занимающейся разработкой программного обеспечения компании "РСВ" было перечислено около 32 млн рублей из похищенных соучастниками преступления 38,22 млн рублей. Остальные бюджетные деньги, как установили следователи, ушли на счет другой столичной компании.

О деле

Ярослав Демченко был задержан 10 апреля 2024 года. Его обвинили в хищении денежных средств, выделенных Министерством просвещения РФ (признано потерпевшей стороной) на создание учительской платформы.

Как следует из фабулы уголовного дела, ООО "Клевер" в соответствии с контрактными обязательствами с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" должно было оказать услуги в части разработки автоматизированной информационной системы (АИС) "Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт". Часть работ по разработке АИС, по данным следствия, была выполнена фиктивно, при этом в Фонде новых форм развития образования приняли заведомо не соответствующие условиям контракта работы как исполненные. Выделенные бюджетные деньги на работы по разработке АИС были затем присвоены должностными лицами, чем был нанесен ущерб государству в особо крупном размере. По версии следствия, ООО "Клевер" не собиралось исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Как следует из материалов дела, показания против Демченко дали экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова и экс-сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Зак. Ракова в ходе дачи показаний следствию назвала фикцией минимальные сроки создания компанией Демченко софта, ставшего предметом уголовного преследования, как и сам якобы выполненный разработчиками социальной сети проект. Демченко в ходе расследования уголовного дела в отношении Раковой и других фигурантов был допрошен в статусе свидетеля. 19 марта прошлого года Никулинский суд Москвы приговорил Ракову к 5 годам лишения свободы, признав ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Остальные фигуранты получили условные сроки наказания и штрафы.