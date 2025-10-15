В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

В МЧС призвали соблюдать спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 16 октября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Тамбовской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

"Внимание! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан. Сообщите о БВС по одному из номеров: 102 или 112", - сказано в сообщении.