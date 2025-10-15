Бригады скорой помощи эвакуируют пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье

Пострадавших доставляют в Свободненскую больницу, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Бригады скорой помощи работают на месте ДТП с автобусом в Амурской области. Они эвакуируют пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"По факту дорожно-транспортного происшествия в Свободненском районе министерство здравоохранения области сообщает, что на месте работают бригады скорой помощи, пострадавших эвакуируют в Свободненскую больницу, где организовано оказание необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.