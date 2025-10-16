В Сибири экс-участковый и сотрудник банка похитили выплаты вдовы участника СВО

По данным следствия, в октябре 2024 года участковый полиции, зная о гибели жителя Козульского района - участника СВО, и положенных его супруге выплатах, попросил женщину под видом займа передать ему деньги

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции и работник банка в Красноярском крае подозреваются в хищении выплат, положенных вдове участника специальной военной операции. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает СК России.

Как уточнили в ведомстве, в Красноярском крае бывший сотрудник полиции и сотрудник банка подозреваются в хищении выплат, положенных вдове участника специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело против бывшего участкового полиции ОМВД России по Козульскому району и сотрудника банка. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

Фигуранты задержаны. Бывшему участковому полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в октябре 2024 года участковый полиции, располагая сведениями о гибели жителя Козульского района - участника специальной военной операции, и положенных его супруге выплатах, попросил женщину под видом займа передать ему денежные средства. "17 января 2025 года женщина обратилась в банк, где при содействии сотрудника кредитной организации получила наличные денежные средства, часть из которых в размере 2 миллионов рублей передала участковому полиции. Полицейский распорядился денежными средствами по своему усмотрению и не имел намерения их возвращать", - пояснили в ведомстве.