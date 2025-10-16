Суд оставил в СИЗО покушавшегося на убийство ребенка в аэропорту Шереметьево

Обвиняемого в нападении Владимира Витникова оставят под стражей еще на два месяца

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Химкинский городской суд Московской области продлил заключение под стражей Владимиру Витикову, обвиняемому в покушении на убийство двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Витикова В. В. сроком на два месяца", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, обвиняемый в ходе допроса признал свою вину после того, как сотрудники следствия показали ему видео инцидента из аэропорта.

Пострадавший мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии с переломами черепа и был введен в медикаментозный сон. Позже состояние ребенка улучшилось, и он был переведен в реабилитационный центр.