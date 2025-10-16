В Австралии во время учений погиб военнослужащий

Еще двое были госпитализированы

СИДНЕЙ, 16 октября. /ТАСС/. Из-за инцидента во время армейских учений на северо-востоке Австралии один военнослужащий погиб, а еще двое были госпитализированы. Об этом сообщил заместитель главы австралийского правительства Ричард Марлз.

По его словам, происшествие, в результате которого погиб один военнослужащий ВС Австралии, произошло "во время учений недалеко от Таунсвилла". "Это трагическая потеря тяжелым бременем ложится на наши плечи, <…> однако мы осознаем, на какой риск идут наши военные, мужчины и женщины, которые с гордостью носят форму, каждый день защищая нашу нацию", - указал Марлз в заявлении, опубликованном в X.

По данным Минобороны Австралии, после происшествия один из пострадавших был доставлен в больницу с травмами, угрожающими жизни, и позднее скончался, а еще двое были госпитализированы "с травмами спины, грудной клетки и брюшной полости".

В ведомстве отказались раскрыть подробности произошедшего, сославшись на неприкосновенность частной жизни персонала. "Мы сосредоточены на поддержке причастных к произошедшему, и мы просим уважать частную жизнь военнослужащих и их семей", - указали в МО.