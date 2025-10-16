Куба готова помогать Мексике в восстановительных работах из-за наводнений

Глава республики Мигель Диас-Канель предложил помощь президенту Мексики Клаудии Шейнбаум

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 16 октября. /ТАСС/. Куба готова помогать в восстановительных работах пострадавшей от наводнений Мексике. Об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель.

"Принимая во внимание ущерб, нанесенный наводнениями нескольким штатам Мексики, а также многочисленные жертвы, заявляю президенту Клаудии Шейнбаум о готовности правительства Кубы оказывать содействие в работах по восстановлению и помощь пострадавшим", - написал Диас-Канель в X.

14 октября министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья сообщил, что кубинские медицинские работники оказывают помощь пострадавшим от наводнений в Мексике, назвав это "проявлением солидарности и гуманизма, которые характеризуют сотрудничество, предлагаемое Кубой".

Как сообщила 13 октября национальный координатор Мексики по вопросам гражданской защиты Лаура Веласкес, в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в этой стране погибли по меньшей мере 64 человека, 65 числятся пропавшими без вести.