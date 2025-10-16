На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

В 05:17 мск предупреждение начало действовать в Киеве, а затем распространилось по всей стране

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 05:17 мск предупреждение начало действовать в Киеве, а затем в течение пяти минут распространилось по всей стране.

Ранее в красной зоне находились Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.