Подозреваемому в организации пожара в Калифорнии может грозить до 45 лет тюрьмы

Джонатана Риндеркнехта задержали по обвинению в поджоге

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Большое жюри присяжных в среду выдвинуло дополнительные обвинения американцу Джонатану Риндеркнехту в связи с одним из самых разрушительных лесных пожаров в истории Лос-Анджелеса. Ему может грозить до 45 лет тюрьмы, говорится в заявлении аппарата прокурора центрального округа Калифорнии.

29-летний Риндеркнехт был задержан 7 октября, после чего ему предъявили обвинение в уничтожении имущества путем поджога. 15 октября к этим обвинениям добавились еще два пункта - поджог лесоматериалов и поджог имущества, используемого в торговле между штатами. Если Риндеркнехт будет признан виновным, ему грозит от 5 до 45 лет лишения свободы.

По версии следствия, Риндеркнехт злонамеренно устроил пожар в новогоднюю ночь. Пожарные смогли потушить первоначальное возгорание, однако, по данным уголовного дела, оно продолжало тлеть под землей. 7 января сильный ветер раздул тлеющие угли, что привело к возникновению масштабного пожара в районе Пасифик Палисейдс.

Согласно материалам дела, Риндеркнехт, который ранее проживал в этом районе, сразу после окончания своей рабочей смены в Uber отправился на пешеходную тропу, где и устроил поджог. После этого он несколько раз предпринимал попытки позвонить в 911 и в итоге все же решился сообщить о пожаре. Затем он поехал за пожарными машинами, прибывшими на место происшествия, и снимал на видео, как они пытаются потушить пламя.

В результате пожара, который в конечном итоге уничтожил большую часть Пасифик Палисейдс, погибли 12 человек. Огонь также уничтожил более 6 000 домов и строений, а общий ущерб оценивается примерно в 150 млрд долларов.