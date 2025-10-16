CBS: жившая в РФ американка подала в суд на Bank of America за помощь Эпштейну

Согласно материалам дела, Эпштейн подвергал ее насилию до 2019 года

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Гражданка США Джейн Доу подала в суд на Bank of America за возможное соучастие в денежных махинациях обвиненного в растлении детей американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По его данным, ранее Доу проживала в России, а в 2011 году познакомилась с Эпштейном. Как указывается в материалах дела, посредством угроз и применения силы он подвергал ее сексуальному насилию до 2019 года.

В 2013 году бухгалтер финансиста сказал девушке открыть счет в Bank of America для перечисления денег на оплату аренды ее жилья и проведения других операций. Как указывается в иске, денежные переводы должны были вызвать подозрения у финансового института, так как суммы транзакций, которые производились без ведома Доу, не соответствовали ее уровню доходов.

В материалах дела указывается, что банк должен был уведомить власти о возможном отмывании денег или мошенничестве, однако не сделал этого. В иске говорится, что без содействия со стороны финансовых институтов и игнорирования ими подозрительных транзакций Эпштейн не смог бы продолжать свою противоправную деятельность. Как утверждает сторона истицы, Bank of America получал прибыль от получения процентов по вкладам, комиссий и других операций, проводимых Эпштейном, его сотрудниками и подконтрольными ему компаниями.

Как подчеркивает телеканал, в 2023 году банк JPMorgan Chase по аналогичному делу выплатил пострадавшим от действий скандально известного финансиста $290 млн из-за обвинений в том, что финансовый институт игнорировал его правонарушения, чтобы продолжать извлекать прибыль от его операций.