По факту ДТП с автобусом с вахтовиками в Приамурье завели уголовное дело

Сотрудникам СК предстоит выяснить, отвечают ли услуги перевозки людей требованиям безопасности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Следователи в Приамурье возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту ДТП с участием автобуса, в котором находились вахтовики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве.

В Telegram-канале следственного управления уточняется, что 16 октября около 06:00 (00:00 мск) на 19-м км подъезда к городу Свободному произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, перевозящим работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса. В результате один пассажир автобуса погиб, еще один получил повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

По данным прокуратуры Амурской области, в автобусе находились более 50 человек, из них 45 получили травмы различной степени тяжести. Все пассажиры были иностранцами, сотрудниками компании Yamata.

Сейчас устанавливаются виновник происшествия, точное количество пострадавших, характер и степени тяжести причиненного вреда здоровью.