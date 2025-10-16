В Кузбассе участница запрещенного "Союза Славянских Сил Руси" получила срок

Как сообщили в региональном УФСБ, женщина, зная о запрете в России экстремистской организации, изготавливала и рассылала документы в различные организации и государственные учреждения, позиционируя себя как ее активный участник

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 16 октября. /ТАСС/. Суд в Кемеровской области приговорил к 3,5 года условно 74-летнюю жительницу города Междуреченска за участие и финансирование признанной экстремистской организации "Союз Славянских Сил Руси" (другие наименования - "Союз Советских Социалистических Республик", "СССР"). Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

Установлено, что с августа 2019 года по январь 2025 года, женщина, зная о запрете в России экстремистской организации, изготавливала и рассылала документы в различные организации и государственные учреждения, позиционируя себя как ее активный участник. С апреля 2020 года она активно участвовала в ее собраниях, подрывающих основы конституционного строя и безопасности государства. Кроме этого, с декабря 2021 года по июнь 2023 года она финансировала экстремистскую деятельность, предоставляя средства для обеспечения работы указанной организации.

"Междуреченским городским судом Кемеровской области виновной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области уточнили, что женщина признана виновной по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). В ходе предварительного следствия и в судебном заседании осужденная вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала в полном объеме.