В Хабаровском крае завели дело из-за вырубки леса почти на 35 млн рублей

Природоохранный прокурор направил в суд иск о взыскании вреда с виновного лица

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело из-за нелегальной вырубки леса в Бирском заказнике в Хабаровском крае с ущербом почти на 35 млн рублей. Об этом сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Прокуроры проверили исполнение лесного законодательства и выявили нарушения в работе компании "Мигдан".

"Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)", - говорится в сообщении.

В 2023 году фирма на основании договора аренды вела лесозаготовку на территории Лермонтовского участкового лесничества Бикинского района. Лесной участок, как отмечается, расположен в государственном природном заказнике регионального значения Бирский. Предприятие должно было провести выборочную рубку, однако было срублено больше деревьев, чем было оговорено, и не тех пород, уточнили ТАСС в прокуратуре. В итоге была незаконно заготовлена и не учтена древесина пород ель, ясень, дуб, береза в объеме 181 кубометр. Размер ущерба, причиненного лесному фонду и особо охраняемой природной территории, составил 34,9 млн рублей.

Природоохранный прокурор направил в суд иск о взыскании вреда с виновного лица, он находится на рассмотрении.