В Туапсинском округе Кубани объявили беспилотную опасность

Глава округа Сергей Бойко призвал не выходить на улицу
Редакция сайта ТАСС
03:25

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Туапсинского округа Краснодарского края. Работает ПВО, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Сергей Бойко.

"На территории Туапсинского округа беспилотная опасность, работает ПВО. Ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал он. 

РоссияКраснодарский край