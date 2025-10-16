В Туапсинском округе Кубани объявили беспилотную опасность

Глава округа Сергей Бойко призвал не выходить на улицу

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Туапсинского округа Краснодарского края. Работает ПВО, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Сергей Бойко.

"На территории Туапсинского округа беспилотная опасность, работает ПВО. Ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал он.