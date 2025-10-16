В Омске компания оставила без газа 19 многоквартирных домов

В период с 10 по 14 октября организация не наполнила резервуарные установки сжиженным углеводородным газом

ОМСК, 16 октября. /ТАСС/. Омская областная газовая компания не наполнила газгольдеры и оставила без газа в Омске 19 многоквартирных домов, в которых проживает более 1,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"В период с 10 по 14 октября текущего года организация не обеспечила своевременное наполнение резервуарных установок сжиженным углеводородным газом, вследствие чего без газоснабжения в г. Омске остались 19 многоквартирных жилых домов, в которых проживают более 1 500 человек. <...> В настоящее время принимаются меры к восстановлению газоснабжения во всех домах", - говорится в сообщении.

Руководителю компании внесено представление, прокуратура также инициировала привлечение организации к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности потребителей.