Жалобу защиты редактора Ura.ru о смягчении меры пресечения отклонили

Денис Аллаяров останется под стражей до 28 октября

Редакция сайта ТАСС

Денис Аллаяров © Донат Сорокин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд не удовлетворил жалобу защиты свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова об изменении меры пресечения на более мягкую. Он останется под стражей до 28 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Читайте также

Что известно об обысках в редакции Ura.ru

Аллаяров обвиняется в даче взятки бывшему должностному лицу.

"Адвокаты Аллаярова обратились в Свердловский областной суд с апелляционными жалобами, в которых просили для своего подзащитного более мягкой меры пресечения. Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Денис Аллаяров останется под стражей по 28 октября 2025 года включительно", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что дело Аллаярова поступило в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.