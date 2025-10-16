На Кубани бизнесмен и адвокат обманули дольщиков на 290 млн рублей

Преступление связано со строительством жилого комплекса "Туапсинский" и апарт-отеля "Горизонт" в Сочи

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена и адвоката в Краснодарском крае по статье о мошенничестве в сфере строительства с ущербом 290 млн рублей, бизнесмен объявлен в розыск, сообщили журналистам в СК РФ.

"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждены уголовные дела в отношении 52-летнего учредителя коммерческих организаций и 55-летнего адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края, подозреваемых в особо крупном мошенничестве в сфере долевого строительства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокат заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Второй фигурант от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преступление связано со строительством жилого комплекса "Туапсинский" и апарт-отеля "Горизонт" в Сочи. При возведении были допущены нарушения, было отказано во введении их в эксплуатацию, но бизнесмен заключил по ним 1 075 договоров цессии, а деньги не внес на счет коммерческих организаций, за это он был осужден по статье о мошенничестве.

"Фигурант создал организованную группу, в которую вовлек адвоката, а также разработал план совершения нового преступления. Реализуя задуманное, адвокат и руководящий им подельник в период с января 2023 по май 2025 стали различными способами вынуждать фактических участников долевого строительства повторно оплачивать ранее приобретенные ими квартиры, а также по надуманным основаниям уклоняться от передачи дольщикам их квартир. Более того, злоумышленники повторно реализовывали данные квартиры третьим лицам. В результате противоправной деятельности гражданам причинен ущерб на сумму не менее 290 млн рублей", - резюмировали в СК России.