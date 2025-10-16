Названа причина гибели батискафа "Титан"

Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США указали, что ею стали ошибки при проектировании

Редакция сайта ТАСС

© U.S Coast Guard handout/ EYEPRESS via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Ошибки при проектировании стали причиной гибели батискафа "Титан" во время погружения к обломкам лайнера "Титаник" в 2023 году. К такому выводу пришел Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

Читайте также

Что известно о пропавшем у места кораблекрушения "Титаника" глубоководном аппарате "Титан"

"Мы установили, что инженерно-технологические процессы в [компании - владельце батискафа] OceanGate не соответствовали стандартам, что привело к тому, что конструкция композитного глубоководного аппарата была сделана с многочисленными нарушениями и не отвечала требованиям к устойчивости и износостойкости. Поскольку OceanGate не провела достаточно испытаний, в компании не знали настоящие показатели аппарата по этим параметрам, которые оказались значительно ниже целевых", - говорится в окончательном отчете ведомства об инциденте.

В компании также не учитывали, какой эффект оказывают на конструкцию батискафа условия хранения, транспортировка путем буксировки в море. Кроме того, специалисты указали, что руководство OceanGate недостаточно тщательно отслеживало данные о состоянии аппарата. В частности, в результате этого в компании не заметили, что во время одного из погружений незадолго до трагедии произошло расслоение в корпусе. Это повреждение в комбинации с "дополнительным повреждением неустановленного происхождения" привело к потере устойчивости конструкции аппарата.

Дополнительным фактором авторы доклада назвали существующие правила регулирования погружения на частных небольших батискафах. В NTSB считают эти нормы недостаточными и в связи с этим призывают экспертов Береговой охраны США провести анализ ситуации на рынке таких услуг, распространить выводы NTSB и свои рекомендации среди компаний - операторов батискафов, а также обновить часть регулирующих норм.