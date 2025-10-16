В Москве из-за обледенения на дороге столкнулись пять машин в двух ДТП

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пять машин столкнулись в двух ДТП в Москве, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, два мелких ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Остафьевском шоссе, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, предварительно, причиной происшествия могло стать обледенение на дороге.